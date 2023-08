Bozen: Herzstillstand beim Autofahren – 7-jähriger Sohn rettet Vater das Leben

Ereignet hat sich der Vorfall am 15. August in der Mailandstraße in Bozen. Gegen 17 Uhr saß der 58-Jährige am Steuer seines Pkw vom Typ Toyota Yaris Hybrid und sein 7-jähriger Sohn Matteo neben ihm auf dem Beifahrersitz. Plötzlich soll der Mann in Folge eines Herzstillstands zusammengebrochen sein.Der 7-Jährige geriet aber nicht in Panik: Er nahm den Fuß des bewusstlosen Vaters vom Gaspedal, sodass der Wagen zum Stehen kam, ohne dabei andere Fahrzeuge oder Gegenstände zu touchieren. Die Gefahr eines Verkehrsunfalls war zwar gebannt – der Junge musste aber etwas tun, um das Leben seines Vaters zu retten. Also zückte er das Mobiltelefon des 58-jährigen, tippte die 112 ein und alarmierte die Rettungskräfte.Stadtpolizei und Sanitäter rückten an – so auch die Mutter des 7-Jährigen und Frau des Lenkers. Der Mann wurde von den Sanitätern wiederbelebt und anschließend ins Bozner Krankenhaus gebracht, wo er nun auf dem Weg der Besserung ist.Gegenüber den Medien sagte die Mutter des 7-Jährigen: „Ich will meinen Sohn nicht als Helden darstellen – was bei diesem Vorfall wirklich zählt, ist unsere Einstellung gegenüber Smartphones.“ Demnach solle man die Benützung von Smartphones vonseiten von Kindern nicht von vornherein verurteilen. „Wir müssen unseren Kindern nicht sagen, dass Handys das Böse sind, sondern ihnen erklären, dass sie wirksame Hilfsmittel sein können, um gute Taten zu vollbringen“, so die Frau.Auf die Bedeutung der digitalen Erziehung wies auch die Schulgewerkschaft Uil Scuola in einer Reaktion auf den Vorfall hin. „Den Eltern gilt ein großes Kompliment für die Art, wie sie ihr Kind im Umgang mit elektronischen Geräten erzogen haben“, so Gewerkschafter Marco Pugliese.