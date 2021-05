Bozen: Maskengegner randaliert in Bäckerei

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in einer Bäckerei im Bozner Stadtviertel Rentsch.Der Mann betrat die Bäckerei gegen 11 Uhr ohne Maske. Als ein Mitarbeiter ihn dazu aufforderte, eine Maske aufzusetzen, entwickelte sich eine Diskussion. Der Mann ohne Maske wurde dabei so wütend, dass er eine Vitrine in der Bäckerei einschlug.Anschließend ergriff der Maskengegner mit seinem Pkw die Flucht. Die alarmierten Carabinieri werten nun die Videoaufnahmen der Bäckerei aus, um die Identität des Mannes zu ermitteln.

stol