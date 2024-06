Bozen: 6 Schwerverletzte bei Explosion in Unternehmen – 4 Personen in Lebensgefahr

4 Personen in Lebensgefahr

Mit dem Hubschrauber in die Krankenhäuser von Padua, Verona und Murnau gebracht

Es war kurz nach Mitternacht, als Alarm geschlagen wurde. Beim Unternehmen Aluminium srl in der Toni-Ebner-Straße kam es ersten Informationen zufolge aus ungeklärter Ursache zu einer Explosion der Lagerhalle.Nach der Explosion brach ein Brand aus, mehrere Mitarbeiter wurden von den Flammen erfasst.6 Mitarbeiter wurden dabei zum Teil schwer verletzt, 4 davon sollen in Lebensgefahr schweben.Einige Mitarbeiter wurden in auf die Intensivstation ins Krankenhaus Bozen gebracht, weitere Mitarbeiter wurden mit den Notarzthubschraubern des Aiu Alpin in die Krankenhäuser nach Verona, Padua und Murnau in Bayern gebracht.Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Bozen, die Freiwillige Feuerwehr Oberau, die Feuerwehr Bozen Stadt der Notarzt und die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes und des Roten Kreuzes, sowie die Polizei.