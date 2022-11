Bozen: Militärfahrzeug mit roter Farbe beschmiert

Foto: © ANSA / ANSA

Das Militärfahrzeug war auf dem Waltherplatz geparkt und diente dem Militär, um den Tag der nationalen Einheit und der Streitkräfte zu feiern. Um kurz nach 9 Uhr hat der junge Bozner zugeschlagen und das Fahrzeug mit roter Farbe beschmiert. Er wurde an Ort und Stelle von der Polizei festgenommen.Der Täter war der Polizei schon bekannt: Er sei dem anarchischen Umfeld zuzuordnen. Zwischen den vielen Militärfahrzeugen, die am Waltherplatz ausgestellt waren, um den Tag zu feiern, hat der Anarchist nur ein Fahrzeug beschmiert. Er hat auch keine Erklärung für seine Handlung hinterlassen.Der Tag der nationalen Einheit und der Streitkräfte ist in Südtirol umstritten.