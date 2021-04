Person stürzt in Wohnung – Feuerwehr eilt mit Drehleiter zu Hilfe

Die Berufsfeuerwehr musste am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz in der Triester Straße 42 in Bozen ausrücken. Eine Person war gestürzt und war dadurch nicht mehr imstande, die Wohnungstür zu öffnen.