Bozen: SEAB sammelt ausgediente Weihnachtsbäume

Diese können nämlich kompostiert werden und gehören daher nicht in die Restmülltonne: Das Grün wird kompostiert, Äste und Stämme zu Hackholzschnitzel verarbeitet. SEAB holt in Bozen die ausgedienten Weihnachtsbäume nach dem Jahreswechsel kostenfrei ab.Man muss nur die Bäume – ohne Weihnachtsschmuck – an den von SEAB angegebenen Abholterminen zu einer beliebigen Ökoinsel bringen. Die Christbaum-Entsorgung 2022 beginnt am 3. und endet am 14. Jänner 2022. Hier der Terminkalender nach Sammelzonen:Zone 1 (Reschenstraße, Stadtviertel Europa und Kaiserau) und Zone 6 (zwischen Sorrento- und Turiner Straße, linkes Eisackufer und Teile der Industriezone): 3., 10. und 13. JännerZone 2 (Bozner Boden, Rentsch, Oberau und Haslach) und Zone 3 (Firmian, Altstadt): 4., 7., 11. und 14. JännerZone 4 (Gries) und Zone 5 (Quirein, Teile der Industriezone): 5. und 12. Jänner

