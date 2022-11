Bozen Süd: Wohnwagen in Brand

Die Alarmierung erreichte die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr morgens: Ein Wohnwagen, der in der Achille-Grandi-Straße in der Bozner Industriezone geparkt war, hatte Feuer gefangen.Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Bozen und der Freiwilligen Feuerwehr Bozen stand der Wohnwagen bereits in Vollbrand.Die Löscharbeiten konnten in wenigen Minuten abgeschlossen werden, verletzt wurde niemand, bestätigt der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, Andreas Tammerle, gegenüber STOL.Auch konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnwagen verhindert werden.