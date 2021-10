Bozen: Überfall mit Küchenmesser auf Despar-Kassiererin

Der Vorfall hat sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr im Despar in der Cesare-Battisti-Straße in Bozen zugetragen. Ein Mann – sein Gesicht war nur von einer gewöhnlichen Atemschutzmaske verdeckt – habe das Geschäft betreten, sei durch die Regale gestreift und habe schließlich an der Kasse ein Küchenmesser gezückt, berichten die Carabinieri von Bozen.Von der Kassierin forderte er die Herausgabe des Kasseninhaltes und konnte so rund 850 Euro erbeuten, bevor er sich aus dem Staub machte. Sofort wurden die Einsatzkräfte verständigt, die nun die Ermittlungen aufgenommen haben.Vor Ort befragten sie die Kassierin, den Filialleiter sowie Personen, die sich zum Zeitpunkt des Überfalles im Geschäft aufgehalten hatten. Laut Angaben der Carabinieri soll sich im Geschäft auch eine Person aufgehalten haben, die angegeben hatte, den Täter flüchtig erkannt zu haben.Leider hatte dieser Zeuge das Geschäft beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen. Nun sind die Carabinieri auf der Suche nach ihm, um weitere wichtige Informationen für die Identifikation des Täters zu erhalten.

