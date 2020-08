Bozen: Unter Gabelstapler geraten – 71-Jähriger tot

Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr in einer Firma in der Bozner Industriezone. Ersten Informationen zufolge soll der 71-Jährige Mann mit dem Gabelstapler unterwegs gewesen sein, als dieser aus vorerst unbekannter Ursache umkippte und den Lenker unter sich begrub.Der Bozner zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und war bewusstlos, als die Retter vor Ort eintrafen. Der Notarzt kümmerte sich um die Erstversorgung und leitete sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein.Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde intubiert und in das Bozner Krankenhaus gebracht. Dort erlag er wenig später seinen Verletzungen.Im Einsatz standen neben dem Notarzt auch die Freiwillige Feuerwehr, die Berufsfeuerwehr und die Carabinieri.

