Bozen: Verdächtiger schlägt und beißt Polizisten – festgenommen

In den vergangenen Tagen hat die Einheit für die Sicherheit im Stadtgebiet der Stadtpolizei Bozen Kontrollen im Bahnhofspark durchgeführt, um den illegalen Drogenhandel zu unterbinden.Die Beamten waren in Zivil unterwegs, als sie 2 Personen anhielten, um ihre Personalien zu kontrollieren. Eine dritte Person, die in der Nähe war, begann die Polizisten mit Gegenständen zu bewerfen. Die Polizisten forderten die Person auf, sich auszuweisen, woraufhin diese die Polizisten laut beschimpfte. Sie versuchte außerdem, eine Flasche zu zerbrechen, um mit den Glassplittern auf die Polizisten loszugehen.2 andere Polizisten in Zivil, die zufällig in der Nähe waren, eilten zum Einsatzort. Auch ihnen gelang es nicht, die Person, die mit den Fäusten um sich schlug, zu beruhigen. Die Situation eskalierte schließlich und die Person biss einem der Polizisten in den Arm. Daraufhin setzte die Polizei Pfefferspray ein, um die Aggression zu beenden.Der Angreifer wurde festgenommen, weil er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellte und in der Öffentlichkeit ein gefährliches Verhalten an den Tag gelegt hat. Die Verletzungen der Polizisten, die sie sich beim Einsatz zugezogen haben, werden nach 5 Tagen geheilt sein.Die Sondereinheit der Stadtpolizei wird ihre Einsätze im Bahnhofspark weiter fortsetzen, um den illegalen Drogenhandel zu unterbinden und um der Verwahrlosung des Parks entgegenzuwirken.