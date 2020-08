Bozen: Verkäuferin mit Messer bedroht – Täter festgenommen

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in einem Geschäft in der Bozner Innenstadt. Laut Presseaussendung der Quästur soll der Mann ein Paket mit einem Mobiltelefon genommen haben und anschließend die Verkäuferin mit einem Messer bedroht haben. Danach ergriff er die Flucht.Einige der Kunden im Laden verfolgten den Täter, der auf dem Radweg in Richtung Loreto-Brücke flüchtete. Gleichzeitig eilte auch die alarmierte Staatspolizei zum Ort des Geschehens.Der Flüchtige konnte gestellt und umzingelt werden. Er versuchte jedoch die Ordnungshüter und alle anderen, die sich ihm in den Weg stellten, zu attackieren. Die Polizisten bedrohte er mit einem Messer. Dennoch gelang es, den Mann zu überwältigen.Für den 35-Jährigen aus Ghana klickten die Handschellen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung bestätigte sich zudem der Verdacht, dass der selbe Täter auch für einem Raubüberfall auf einen Tabakladen am Vortag verantwortlich war. Auch hierbei hatte er den Verkäufer mit einem Messer bedroht-

