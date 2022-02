Bozen: Vermisste Jugendliche ist wieder zu Hause

Diese hatten sich an die Polizei gewandt, da ihrer Tochter seit Sonntag spurlos verschwunden war. Nachdem sie schwer beeinträchtigt und auf Medikamente angewiesen ist, war die Sorge nach dem Verschwinden der Tochter doppelt groß. Die Jugendliche war am Sonntag zu einer Freundin nach Brixen gefahren, anschließend aber nicht nach Hause zurückgekehrt. Ihr Telefon war ausgeschaltet, ihr Rad entdeckten die Eltern, die sich auf die Suche nach ihrer Tochter machten, im Stadtzentrum.Nachdem die Vermisstenmeldung aufgegeben war, aktivierte die Quästur den in solchen Fällen vorgesehenen Aktionsplan. Eingebunden wurden zusätzlich die Mitarbeiter des Amtes für Prävention und Öffentlichkeitsarbeit.Nach intensiven Ermittlungen und der Auswertung zur Verfügung stehender Daten konnte schlussendlich der Aufenthaltsort des Mädchens ermittelt werden. Sie wurde bei Bekannten entdeckt, von der Polizei abgeholt und den erleichterten Eltern übergeben.

