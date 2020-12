Bozen: Verspätungen bei der Müllabfuhr möglich – Arbeiter in Quarantäne

Die SEAB AG teilt mir, dass es in den nächsten Tage zu Verspätungen, bzw. kurzzeitigen Ausfällen bei den Müllabfuhrdiensten in Bozen kommen kann. Der Grund ist, dass sich derzeit viele Müllabfuhr-Angestellte in Quarantäne befinden.