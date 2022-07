Waldbrand wütet oberhalb der Oswaldpromenade

Nach den gestrigen Waldbrandeinsätzen in der Zone rund um die Haselburg, mussten die Einsatzkräfte in Bozen am heutigen Dienstag neuerlich wegen eines Waldbrandes ausrücken. Um die Mittagszeit wurde am Hörtenberg unweit der Oswaldpromenade eine vom Wald aufsteigende Rauchsäule gesichtet. Nachdem der Brand vorerst gelöscht werden konnte, ist am Nachmittag wieder ein Waldbrand ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Bozen, alle Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung und ein Hubschrauber der Carabinieri sind derzeit im Einsatz.