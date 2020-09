Bozen: Wieder Fliegerbombe am Verdiplatz entdeckt

Der Fundort befindet sich am Verdiplatz zwischen der Tankstelle und dem Zugang zum Parkhaus Mitte, wo derzeit eine Unterführung entsteht.Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi, Vizebürgermeister und zuständiger Stadtrat Luis Walcher, der Kommandant der Stadtpolizei Sergio Ronchetti und Feuerwerker des Militär fanden sich zum Lokalaugenschein am Fundort ein. Über Größe und Zustand der Bombe ist derzeit noch nichts bekannt.Für Dienstag ist eine Krisen-Sitzung im Regierungskommissariat einberufen worden, in der über das weitere Vorgehen beraten wird. Erst am 10. Oktober vergangenen Jahres entdeckte man bei Arbeiten an der Loreto-Brücke eine 280-Kilo-Bombe, die 10 Tage später entschärft worden war. Dafür mussten Tausende Bozner evakuiert werden, die logistische Herausforderung war enorm.

vs