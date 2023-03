Bozner Berufsfeuerwehr löscht Balkonbrand in der Freiheitsstraße

Ein glühender Zigarettenstummel, der in einen Eimer geworfen wurde, war die Ursache für einen kleinen Balkonbrand in der Bozner Freiheitsstraße. Das Plastik des Eimers begann zu schmelzen und ging in Flammen auf.Die Berufsfeuerwehr von Bozen eilte in die Freiheitsstraße und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.