Bozner Quästor bleibt hart: Scharfe Kontrollen gehen weiter

Verhaftung und Ausweisungsbeschluss

Klappmesser bei sich

Verurteilte Straftäter

Es stellte sich heraus, dass es sich um den mehrfach vorbestraften Tunesier A.M. handelt. Er war wegen diverser Delikte, unter anderem auch Drogenhandel, aufgefallen. Seine Aufenthaltsgenehmigung wurde nicht verlängert und Quästor Paolo Sartori veranlasste unmittelbar seine Überstellung ins Abschiebelager Görz. Von dort aus soll er sobald als möglich nach Tunesien überstellt werden.Auch am Feiertag, dem 25. April, hat die Staatspolizei eine Reihe von Kontrollen in Meran und Bozen durchgeführt. In der Landeshauptstadt kam es zu mehreren Anzeigen. Eine Person wurde verhaftet und gegen weitere Personen wurden Ausweisungsbeschlüsse verhängt.Im Kapuzinerpark wurde ein 48-jähriger Tunesier angehalten. In seinem Besitz befand sich ein Klappmesser. Gegen den bereits mehrfach vorbestraften Mann war bereits ein Zutrittsverbot angeordnet worden, an das er sich offensichtlich nicht hielt. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt und der Quästor hat die Ausweisung angeordnet.Im Firmianpark wurde ein weiterer ausländischer Staatsbürger identifiziert, der Haschisch bei sich trug. Bei der Durchsuchung der Umgebung fand die Polizei schließlich, versteckt im Gebüsch, auch noch 3 Päckchen Crack, die für den Drogenhandel vorbereitet waren. Auch der 33-Jährige kassierte eine Anzeige sowie einen Ausweisungsbeschluss.Bei Kontrollen im Don Bosco Viertel wurden 3 Personen identifiziert, die sich verdächtig verhielten. Es stellte sich heraus, dass sie alle verurteilte Straftäter waren. Gegen einen von ihnen, ein 28-jähriger Tunesier, lag ein Haftbefehl vor. Aufgrund von Raub und Körperverletzung war er zu einer Freiheitsstrafe von fast 3 Jahren verurteilt worden. Der Mann wurde verhaftet und ins Gefängnis gebracht.