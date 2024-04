Brände in Glurns und Deutschnofen: Wehren verhindern Schlimmeres

Deutschnofen : Geräteschuppen ausgebrannt

Im von der Windegger Group geführte Recyclingzentrum an der Punistraße 19 in Glurns ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen: Um 23.14 Uhr wurde Alarmstufe 2 (Mittelbrand) für die Feuerwehr Glurns und umliegende Wehren ausgelöst. Kurze Zeit später wurde die Alarmstufe auf 3 – Großbrand – erhöht.Rund 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz , um das Feuer zu löschen, das im Sperrmüll des Recyclinghofes ausgebrochen war. Glücklicherweise gelang es den Wehrleuten den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten dauerten allerdings bis in die Morgenstunden an.Laut ersten Informationen wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Berufsfeuerwehr Bozen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Glurns die Wehren von Schluderns, Mals, Lichtenberg und Taufers im Münstertal. Auch der Rettungsdienst-Koordinator des Weißen Kreuzes wurde alarmiert – so wie auch die Behörden.In Deutschnofen wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Deutschnofen und Steinegg dann um 4.20 Uhr zu einem Brandeinsatz alarmiert: Im Geräteschuppen eines Hofes war ein Feuer ausgebrochen.Bei Ankunft der Wehrleute stand der Schuppen bereits in Vollbrand und konnten nicht mehr gerettet werden. Das Gebäude brannte vollständig aus.Die Einsatzkräfte konnten aber eine weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindern, sodass Wohnhaus und Stadel nicht beschädigt wurden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, aber der Sachschaden ist beachtlich. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten nahmen noch einige Zeit in Anspruch.Die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt.