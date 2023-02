Brand im Hotel Quellenhof rasch gelöscht

Es war um 15.18 Uhr, als die Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin in Passeier und Saltaus alarmiert wurden. Akkus für Arbeitsgeräte waren in einem Keller des Hotel Quellenhof beim Laden in Brand geraten.Die Wehrleute drangen mit Atemschutz zum Brandherd vor und löschten das Feuer. Anschließend brachten sie die Akkus ins Freie, um sie dort zu kühlen. Bis auf die Akkus wurde bei dem Brand nichts beschädigt. Der Raum wurde stark verraucht.Menschen mussten keine evakuiert werden und es gab auch keine Verletzten. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Martin in Passeier und Saltaus.