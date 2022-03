Brand in Bozen - 82-Jährige noch rechtzeitig gerettet

In Bozen ist es am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen, in der Romstraße 66. Auf einem Balkon, der vollgestopft war mit Hausrat und anderen Gegenständen, brach ein Feuer aus.