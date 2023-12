Brand in Krankenhaus nahe Rom – Mehrere Tote – 200 Patienten evakuiert

Feuer brach in Räumlichkeiten im zweiten Stock des Krankenhauses aus

Dem Krankenhaus droht nun eine längere Schließung

Die Ursache des Brandes, der noch in der Nacht auf Samstag gelöscht werden konnte, ist noch nicht geklärt. Mehr als 200 Patienten, darunter sieben Kinder, wurden aus dem Spital evakuiert. Die Schwerverletzten wurden sogleich in andere Kliniken in der Umgebung gebracht.Leichtverletzte wurden vorübergehend in einer nahe gelegenen städtischen Sporthalle untergebracht, bis sie in andere Einrichtungen verlegt werden konnten.Das Feuer brach nach Angaben der Rettungsdienste in Räumlichkeiten im zweiten Stock des Krankenhauses aus. Von dort aus sollen die Flammen die Notaufnahme und die Intensivstation erreicht haben.Andere Abteilungen seien nicht betroffen, aber der dichte Rauch drang in das gesamte Krankenhaus ein, so dass es geräumt werden musste. Dem Krankenhaus droht nun eine längere Schließung.