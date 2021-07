Brandalarm am Bozner Stadttheater

Gegen 13.45 Uhr schlug ein Melder der automatischen Brandmeldeanlage des Bozner Stadttheaters am Verdiplatz Alarm.Beim Eintreffen der Einsatzmannschaften drangen Rauchschwaden aus dem Kellerbereich: Ein elektrischer Schaltkasten war in Brand geraten.Mit schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften, den Brand rasch zu lokalisieren und zu löschen. Die Belüftung der Räumlichkeiten und der Theatersäle nahm jedoch einige Zeit in Anspruch.Durch den von der Brandmeldeanlage automatisch ausgelösten Alarm wurde das gesamte Gebäude evakuiert, verletzt wurde niemand.Am betroffenen Schaltkasten entstand erheblicher Sachschaden.Neben den Einsatzmannschaften der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bozen stand auch der Streifendienst der Bozner Quästur vor Ort im Einsatz.

liz