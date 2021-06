Brandwache am Fennberg: Der lange Schatten des Herz-Jesu-Adlers

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Am Montagnachmittag hatte vorläufig Entwarnung gegeben werden können: Das Feuer war an der Ausbruchstelle unter Kontrolle. Doch für die 85 Wehrleute, die abwechselnd seit 24 Stunden im Einsatz gewesen waren, war die Arbeit damit noch nicht getan.Unterhalb der Felsen gibt es noch immer Glutnester. Diese müssen wohl auch noch am heutigen Dienstag mit Löschhubschraubern bekämpft werden. Das Ende der Löscharbeiten sei nicht absehbar, teilt der Landesfeuerwehrverband mit. Wehrmänner hielten die ganze Nacht Wache.

