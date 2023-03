Branzoll: Öl in Gewässer – Ölsperre errichtet

Die Wehrleute errichteten eine Ölsperre. - Foto: © FFW Branzoll

Die Ölsperre verhindert, dass das Öl in den Fluss gerät. - Foto: © FFW Branzoll

Passanten hatten gegen 13.15 Uhr das Öl im Graben nahe der Kläranlage in Branzoll bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Branzoll rückte daraufhin aus.Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Branzoll, Christian Defranceschi, gibt aber Entwarnung: „Wir werden öfters zu diesem Einsatz immer an der gleichen Stelle gerufen. An regnerischen Tagen wird Öl, das zum Beispiel Lkws in der Industriezone verlieren, in den Graben gespült. Passanten bemerken die Ölflecken und alarmieren die Feuerwehr.“Die Wehrleute errichteten eine Ölsperre, um zu verhindern, dass das Öl abfließen kann und konnten den Einsatz nach kurzer Zeit beenden. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Auer wurde alarmiert, wurde nach kurzer Zeit aber wieder zurückalarmiert.