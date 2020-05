Brauerei FORST unterstützt die Caritas Südtirol mit 100.000 Euro

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Als Zeichen der Solidarität und Verbundenheit spendet die Spezialbier-Brauerei FORST 100.000 Euro an die Caritas Südtirol, welche großartige Arbeit für in Not geratene Menschen leistet.„Dankbar sind wir, dass wir auch in schwierigen Zeiten unseren Beitrag für Mitmenschen leisten können. Es liegt an jedem von uns, soziale Verantwortung zu übernehmen, um eine bessere Zukunft zu schaffen.Das Engagement der Brauerei FORST geht jedoch über diese Spende hinaus: Zahlreiche Betriebe, Verbände und Vereine leben derzeit in großer Unsicherheit und somit möchten wir auf diesem Wegenochmals unterstreichen, dass die Brauerei FORST Institutionen, Sport- und Kulturvereine wie in Vergangenheit fördern und unterstützen wird und weiterhin an ihrer Seite steht“, so Cellina von Mannstein, Marketingchefin ihres Familienunternehmens.

stol