Brenner: 2 Personen von Zug überfahren – tot

Am Brenner sind 2 Personen unter einen Zug geraten. Das Unglück geschah ersten Informationen zufolge bereits in der Nacht auf Samstag. Demnach sollen die 2 Personen unter einen Güterzug geraten und dabei getötet worden sein. Entdeckt wurden die beiden Unfallopfer am Samstagfrüh von einem vorbeifahrenden Zug.Die Zugstrecke zwischen Franzensfeste und dem Brenner wurde am Samstagmorgen aufgrund des Rettungseinsatzes bis auf unbestimmte Zeit gesperrt. Im Einsatz stehen unter anderem die Polizei, die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing und Gossensaß sowie der Notarzthubschrauber Pelikan 2.

