Brief mit Projektil an Trentiner Landeshauptmann

Laut Meldung der Quästur von Trient haben Mitarbeiter des Post-Verteilerzentrums in Trient den Brief mit verdächtigem Inhalt herausgefischt, der an den Landeshauptmann adressiert war.Die Spezialeinheit für Bombenentschärfung der Carabinieri ist daraufhin tätig geworden. Im Umschlag befand sich das Projektil einer Schusswaffe.Derzeit werden Ermittlungen durchgeführt, um die Hintergründe zu klären.Auch Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher ging am Donnerstag nach der Sitzung der Landesregierung auf diesen Vorfall ein: Er verurteilte diese Tat aufs Schärfste und betonte, dass es auch in Südtirol immer wieder Morddrohungen an Politiker gegeben habe.

ansa/sor