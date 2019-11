Brixen: Evakuierung aufgehoben

Der Tilserbach fließt im Fischzuchtweg in Brixen in einen Kanal und mündet in den Eisack.





Etwas unterhalb von Pinzagen war durch die starken Niederschläge ein Teil eines Ackers abgerutscht.Der Schlamm hat zu einem Aufstauen des Tilserbachs geführt.Vorsorglich wurde umgehend die Evakuierung der am Gewässer wohnhaften Personen eingeleitet.Dank der Wehrmänner und eines Bauern mit einem Bagger konnte eine weitere Vermurung des Gewässers verhindert werden.Bürgermeister Peter Brunner und Techniker der Wildbachverbauung waren auch umgehend vor Ort und haben zusammen mit den Einsatzleitern, nachdem die Gefahr der Vermurung gebannt werden konnte, um 18.50 Uhr die Evakuierungsmaßnahmen aufgehoben.Rund 50 Personen hatten bis dahin die Wohnungen verlassen. 8 Personen, welche in der Feuerwehrhalle Brixen betreut wurden, konnten wieder nach Hause gebracht werden.Die Freiwilligen Feuerwehren Tils, Tschötsch, Brixen und Milland und das Weiße Kreuz waren im Einsatz.

fm