Brixen: Mit Tritten und Schlägen auf Ex-Arbeitgeber losgegangen

Was den 31-jährigen Mann aus Albanien so in Wut versetzte, ist nicht klar: Er war in alkoholisiertem Zustand in die Baufirma in der Brixner Industriezone gekommen und verlangte Geld, das ihm aus einem früheren Beschäftigungsverhältnis nicht ausgehändigt worden sei.Außer Rand und Band attackierte er seinen ehemaligen Arbeitgeber und richtete auch Schäden an Möbeln an.Die Ortspolizei von Brixen versuchte, die Situation zu klären, und zog dann die Carabinieri hinzu: Den Beamten gelang es, den Mann festzunehmen – nach einigem Widerstand. Sogar mit dem Tod hatte der Mann sie bedroht.Erst in der Kaserne beruhigte er sich. Er wurde verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht. Der Untersuchungsrichter bestätigte die Verhaftung. Der 31-Jährige wurde schließlich in den Hausarrest nach Treviso überstellt, wo er lebt.