Bruneck: Blutiges Ritual und ein tödlicher Stich

Am Abend des 28. Juli verliert Maxim Zanella (30) in Bruneck durch einen Stich in die Halsschlagader sein junges Leben. Als Täter wird wenig später ein Bekannter festgenommen. Was war in der Wohnung in Bruneck vorgefallen? Jetzt haben Experten den Tathergang rekonstruiert – und schaurige Details aufgedeckt.