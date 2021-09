Bruneck: Literaturnacht mit Josef Oberhollenzer & Four Fingers

Unter dem Motto „Literatur ist nicht nur Abenteuer im Kopf, man muss schon wieder ins UFO“ wird in einer lockeren Atmosphäre an 4 Dienstagen im September die Welt der Literatur erlebbar. Am Dienstag, 28. September, findet die 4. und letzte Literaturnacht statt.