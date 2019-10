Brutaler Angriff auf Barbesitzer in Meran

Oswald „Ossi“ Trojer, der die Bar Darling in Meran führt, war gerade dabei, sein Auto aus der Parkgarage in der Freiheitsstraße nahe des Sandplatzes zu holen, als es auf der Rampe, die in die Garage führt, zu einer Auseinandersetzung mit 4 Jugendlichen kam.





Einer der jungen Leute soll die Rampe als Toilette benutzt haben, Trojer wies ihn daraufhin zurecht.Und aus dem Nichts eskalierte die Situation, ein Schlag auf den Kopf streckte Ossi Trojer nieder, schwer verletzt blieb er am Boden liegen.Der mutmaßliche Täter rannte davon, die anderen Jugendlichen wurden noch vor Ort von der herbeigerufenen Polizei identifiziert. Sie teilten den Beamten auch den Namen des Geflüchteten mit.Ossi Trojer, der in Meran und darüber hinaus ein bekanntes Gesicht ist, wurde vom Weißen Kreuz und dem Notarzt erstversorgt und ins Bozner Krankenhaus eingeliefert. Noch in der Nacht auf Montag wurde er einer Notoperation unterzogen.Die Polizei und die Carabineri ermitteln.

