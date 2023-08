Bus erleidet Motorschaden am Grödner Joch – Passagiere evakuiert

Die Wehrleute versuchten beim Löschen nur wenig Wasser zu verwenden. - Foto: © FFW Wolkenstein

Der Motorraum konnte erfolgreich gekühlt werden. - Foto: © FFW Wolkenstein

Die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein wurde um 15.13 Uhr alarmiert. Der Katalysator eines belgischen Busses war am Grödner Joch auf der „Murfrëit“-Geraden in Brand geraten.Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und kühlten den Motorraum mit Wasser. „Dabei war besondere Vorsicht geboten, weil dort ein Wasserschutzgebiet ist. Beim Kühlen versuchten wir deshalb, so wenig Wasser wie nur möglich zu verwenden“, sagt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wolkenstein, Anton Mussner.Die Passagiere stiegen aus dem havarierten Bus aus und warteten auf einen Ersatzbus, der sie mitnahm. Der kaputte Bus wurde anschließend abgeschleppt.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein, die Carabinieri und die Ortspolizei.