Busse auf Herz und Nieren geprüft

, hatte vergangene Woche zwischen Nordheim und Sarnthein ein Linienbus auf der Fahrt talauswärts ein Hinterrad verloren. Dieses war während der Fahrt abgebrochen. Verletzt hat sich durch den Zwischenfall glücklicherweise niemand.Myriam Atz Tammerle, Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, hatte den Fall öffentlich gemacht und die Entwicklungen im öffentlichen Nahverkehr und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider aufs Schärfste kritisiert. Dieser fahre den „öffentlichen Nahverkehr an die Wand“.Bei der Inhouse-Gesellschaft SASA, die für den Großteil der Buslinien zuständig ist, lässt man diese Kritik nicht gelten. „Wir fahren den Nahverkehr ganz sicher nicht an die Wand“, reagiert Präsidentin Astrid Kofler verärgert. Wichtig sei in erster Linie, dass bei dem Zwischenfall keine Menschen zu Schaden gekommen sind, sagt Kofler. Und auch der Buslenker habe ausgezeichnet reagiert, sich richtig verhalten.Wie es zu einem solchen Zwischenfall kommen konnte scheint aber nach wie vor unklar. „Die Wartung der Busse erfolgt jedenfalls ganz nach den gesetzlichen Vorschriften“, unterstreicht Kofler. Das hätten ihr die technisch Verantwortlichen persönlich bestätigt. Auch bei der Übernahme der 110 Busse vom ehemaligen Großkonzessionär SAD seien die Fahrzeuge alle sachgemäß überprüft und intensiv durchgecheckt worden, so Kofler.Ausschließen lasse sich laut SASA-Präsidentin ein solcher Zwischenfall, wie er vergangene Woche im Sarntal passiert ist, nie zur Gänze. „Dennoch prüfen wir derzeit, ob wir die Fahrzeugkontrollen noch weiter intensivieren oder zusätzliche Maßnahmen in die Wege leiten“, so Kofler.