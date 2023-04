Campolongo-Pass: Bei Unfall mit Motorschlitten schwer verletzt

Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet, soll es sich bei dem Schwerverletzten um einen der Besitzer der Schutzhütte „Crep de Munt“ handeln: Er war in Richtung Corvara unterwegs, als er um kurz nach Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Motorschlitten von der Piste abkam. In der Folge prallte er gegen die Wand einer von Skifahrern benutzten Unterführung und wurde von seinem Fahrzeug geschleudert.Der kurz darauf von der Berghütte ausgelöste Alarm wurde von der Bergrettung Alta Badia entgegengenommen, die mit etwa 10 Mann und 2 Schneemobilen anrückte. Auch der Notarzt des Weißen Kreuzes traf an der Unfallstelle ein. Mit einem Krankenwagen wurde der Verletzte mit schweren Brustkorbverletzungen ins Krankenhaus von Bruneck eingeliefert. Der 37-Jährige soll sich laut Angaben des „Alto Adige“ glücklicherweise jedoch nicht in Lebensgefahr befinden. Der Motorschlitten, mit dem der Mann verunfallt ist, war bereits Anfang Februar in einen schweren Unfall verwickelt. Damals kamen 2 einheimische Kellner bei der nächtlichen Abfahrt in Richtung Tal von der Piste ab. Der Fahrer des Motorschlittens verletzte sich bei dem Unfall erheblich. Der Beifahrer hatte Glück und verletzte sich kaum. Nach dem erneuten Unfall wurde der Motorschlitten nun von den Carabinieri beschlagnahmt.