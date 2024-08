Carabiniere außer Dienst wird in Bozen zum Helden

Tasche wieder zurückgegeben

Der Carabiniere trainierte gerade auf dem Sportplatz im Bozner Stadtviertel Haslach, als er eine 73-jährige Frau lauthals schreien hörte. Daraufhin sprang er über eine Absperrung und rannte zu der Dame, die auf einer Bank saß und sichtlich aufgeregt war, schreibt die Quästur in einer Aussendung.Sie erklärte dem Beamten außer Dienst, dass man gerade ihre Tasche gestohlen habe. Der Carabiniere fackelte nicht lange und nahm die Verfolgung des Diebs auf. In der Claudia-Augusta-Straße holte er ihn ein und stellte ihn. Er hielt in mithilfe eines Passanten so lange fest, bis die Polizei eintraf und ihn mitnahm.Der mutmaßliche Dieb, der ohne Ausweis war, wurde in der Quästur identifiziert: Es handelte sich dabei um einen 24-jährigen Bozner, der bereits wegen illegalen Waffenbesitzes und Diebstahls polizeibekannt war.Die gestohlene Tasche wurde der Dame zurückgegeben, der mutmaßliche Dieb wurde angezeigt.