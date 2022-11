Carabinieri-Kommandant Riccardi bei Landtagspräsidentin Mattei

Riccardi ist auch als Journalist – er ist Mitglied der Berufskammer der Journalisten – und Buchautor tätig. Zuletzt war er beim Carabinieri-Kommando zum Schutz des kulturellen Erbes im Einsatz. Als Kunstkenner und -liebhaber besichtigte er im Landtag das Fresko von Karl Plattner im Plenarsaal.Landtagspräsidentin Mattei nutzte die Gelegenheit des Besuchs, um Riccardi für die flächendeckende Tätigkeit der Carabinieri und ihren Einsatz für die Bevölkerung in Südtirol zu danken. Der Kommandant unterstrich, dass es in diesem Sinne äußerst nützlich sei, dass unlängst 50 neue Carabinieri in den Kompanien und Stationen im Land ihren Dienst angetreten hätten. Riccardi sprach auch ein Lob aus: Südtirol sei nicht nur wegen der Schönheit und der Pflege der Landschaft herausragend, sondern ebenso hinsichtlich Organisation und Dienstleistungen.