Carabinieri und österreichische Polizei kooperieren für sichere Christkindlmärkte

Die Ordnungshüter aus Österreich und Südtirol sorgen dafür, dass auf den Christkindlmärkten alles glatt läuft. - Foto: © Innsbruck Tourismus

Bergweihnacht Innsbruck: 7 Christkindlmärkte für das alpin-urbane Weihnachtserlebnis

Der älteste Markt direkt vor dem Goldenen Dachl erstrahlt jedes Jahr aufs Neue in wärmenden Weihnachtsfarben. - Foto: © Christof Lackner

LUMAGICA Innsbruck:Einmal um die Welt im magischen Lichterpark

Beim Bergsilvester auf das Jahr 2023 anstoßen

Foto: © Innsbruck Tourismus

Es ist eine Erfolgsgeschichte, die seit 15 Jahren fixer Bestandteil der Innsbrucker Christkindlmärkte ist: die Partnerschaft der Carabinieri und der österreichischen Polizei. Täglich drehen 2 Carabinieri gemeinsam mit ihren österreichischen Kollegen ihre Runden im Innsbrucker Stadtzentrum und stehen den tausenden Gästen aus Italien – vor allem aus Südtirol, dem Trentino und dem Veneto – mit Rat und Tat zur Seite.Die Präsenz der zweisprachigen Carabinieri aus Bozen und Antholz soll einen zusätzlichen Bei trag zur Sicherheit auf den Christkindlmärkten leisten und den Besuchern aus dem Süden einen unbeschwerten Aufenthalt in der weihnachtlichen Nordtiroler Landeshauptstadt ermöglichen.Die grenzüberschreitende Partnerschaft wird auch in Südtirol gelebt: Dort sind 2 österreichische Polizisten auf dem Christkindlmarkt in Bozen vertreten und sind Ansprechpartner für Gäste aus Österreich, der Schweiz und Deutschland.Die Bergweihnacht Innsbruck ist die größte „Weihnachtswunderwelt“ des Landes: 7 Christkindlmärkte laden zum Flanieren, Staunen und Genießen ein.Der älteste Markt ist jener in der Altstadt, der direkt vor dem Goldenen Dachl zu finden ist. Der Standort am Marktplatz ist für sein Familienprogramm bekannt, der Panorama Christkindlmarkt auf der Hungerburg für die schönsten Blicke über die winterliche Stadt.Auch in der Maria-Theresien-Straße, der zentralen Innsbrucker Einkaufsstraße, kann man über einen Christkindlmarkt spazieren und die angebotenen Besonderheiten der Standbetreiber entdecken.Klein und besonders beschaulich sind der Markt im Stadtteil St. Nikolaus und der Weihnachtszauber in Wilten. Direkt am Bergisel mit der imposanten Schanze findet mit der Kaiserweihnacht ein stimmungsvoller Markt statt, der sein Hauptaugenmerk auf ursprüngliche Angebote legt.Ein besonderer Anziehungspunkt ist der Lichterpark LUMAGICA im Innsbrucker Hofgarten, der in diesem Jahr auf eine 1,5 Kilometer lange Weltreise geht.Im winterlichen Hofgarten warten bis 29. Jänner 2023 mehr als300 leuchtende Objekte: von majestätischen Tieren und bizarren Waldbewohnern bis hin zu innovativen, von fernen Ländern inspirierten Design-Installationen.Der Eintritt in den Lichterpark ist in der Gästekarte Innsbruck Card enthalten, die für 24, 48 oder 72 Stunden gültig ist und den Eintritt zu 22 weiteren Sehenswürdigkeiten der Stadt sowie freie Mobilität bietet.Der Jahreswechsel wird in Innsbruck traditionell mit dem Bergsilvester gefeiert. Vom 29. Dezember bis 6. Jänner verwandeln sich die Fassaden 5 bekannter Gebäude in der Nordtiroler Landeshauptstadt in die Kulisse für ein 3D-Fassadenmapping, das mit faszinierenden Bild-und Klangwelten aufwartet.Am 30. Dezember können die kleinen Gäste das Jahr beim bunten Kindersilvester in der Altstadt ausklingen lassen – an Spiel-und Bastelstationen, einem kleinen Theater und einem Mitmachzirkusmit echten Akrobaten.Der 31. Dezember wird mit einem Silvesterlauf in der Altstadt, Live-Musik vor der Hofburg, einem Feuerwerk auf der Seegrube und einem Silvesterclubbing in der Dogana des Congress Innsbruck gefeiert.