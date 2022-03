Caritas: Humanitäre Hilfe ist voll im Gang

Mit den Spendengeldern aus Südtirol wird derzeit die Arbeit der Caritas Ukraine und der Caritas Spes unterstützt. „Was es im Moment dringend braucht, sind Nahrungsmittel, sauberes Wasser, Hygieneartikel, sichere Unterkünfte, sichere Transportmittel, medizinische Versorgung und psychosoziale Unterstützung“, sagt Sandra D’Onofrio, die in stetigem Austausch mit den Caritas-Partnern vor Ort sowie den Partnerorganisationen Caritas Österreich und Caritas Italiana ist.„Darüber hinaus ist es aber auch ganz wichtig, dass die Menschen unsere Nähe spüren; kleine Gesten, die ihnen Hoffnung geben; wenn eine Mutter sich mit ihrem Kind hinsetzen und wärmen kann, sie eine Tasse Tee bekommt und wo sie auch mal jemand umarmt“, erzählt Titiana Stawnychy, Vorsitzende der Caritas Ukraine.Zur Not sei in vielen Orten leider auch noch ein Sicherheitsproblem dazugekommen. „Weil so viele Menschen das Land verlassen wollen bzw. müssen, besteht das Risiko, in die Fänge der organisierten Kriminalität zu geraten bis hin zum Menschenhandel“, schildert D’Onofrio auch die Gefahren, denen die Flüchtenden zusätzlich zum Krieg ausgesetzt sind. „Das Caritas-Netzwerk arbeitet gerade auch deshalb an sicheren Transportmöglichkeiten in die angrenzenden Länder, geschützte Aufenthaltsorte für Kinder und auch ältere Menschen. „Die Not ist groß und es wird noch viel Hilfe brauchen“, ist auch D’Onofrio überzeugt.Gleichzeitig rüstet sich die Südtiroler Caritas derzeit in Absprache mit den zuständigen Behörden, Flüchtlinge aus dem Krisengebiet auch hier in Südtirol aufzunehmen. In Zusammenarbeit mit der Diözese sind dafür Vorbereitungen zur Einrichtung einer geeigneten Struktur für geflüchtete Familien angelaufen.Wer die Ukraine-Hilfe der Caritas unterstützen möchte, ist eingeladen, seine Spende unter dem Kennwort „Ukraine“ auf eines der folgenden Spendenkonten der Caritas zu überweisen.Raiffeisen Landesbank: IBAN: IT42F0349311600000300200018Südtiroler Sparkasse: IBAN: IT17X0604511601000000110801Südtiroler Volksbank: IBAN: IT12R0585611601050571000032Intesa Sanpaolo: IBAN: IT18B0306911619000006000065

