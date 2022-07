Catania: Frau erstochen – 15-jähriger Sohn festgenommen

In diesem Wohngebäude hat sich die Familientragödie abgespielt. - Foto: © ANSA / ANSA

Die Tragödie hat sich vor 2 Tagen in der sizilianischen Hauptstadt Catania zugetragen. Ein aufmerksamer Verwandter machte sich Sorgen um die 32 Jahre alte Valentina Giunta und wandte sich mit der Befürchtung, dass der Mutter zweier minderjähriger Söhne etwas zugestoßen sein könnte, an die Polizei. Die Beamten der Quästur eilten umgehend zu der Wohnung der Familie und fanden die Frau mit Stichwunden verletzt auf.Daraufhin wurden umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Sie versuchten noch das Leben der Frau zu retten, allerdings vergeblich. Die 32-Jährige starb wenig später an den Folgen der Stichverletzungen.Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und es erhärtete sich rasch der Verdacht, dass der Tatverdächtige aus dem Umfeld der Familie stammen könnte.In den Verdacht geriet der zahlreich vorbestrafte Lebensgefährte der Frau. Dieser befindet sich allerdings wegen eines Autodiebstahls im Gefängnis, weshalb sich die Ermittlungen fortan auf den 15-jährigen Sohn konzentrierten. Dieser soll ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben. Nachdem sich der Verdacht, dass der 15-Jährige seine Mutter im Streit getötet haben könnte, immer weiter erhärtete, wurde der junge Mann von der Polizei festgenommen und in die Jugendstrafanstalt in Catania gebracht.