Citybus Schlanders: Ab 25. Mai gilt der ursprüngliche Fahrplan

Ab Montag verkehrt der Citybus in Schlanders wieder nach ursprünglichem Fahrplan. Der aufgrund der Coronanotlage eingeführte reduzierte Fahrplan ist damit aufgehoben.Es gilt weiterhin die Pflicht, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, an den Bahnhöfen und Haltestellen, Mund und Nase zu bedecken und den Sicherheitsabstand zu wahren. Es ist nur eine begrenzte Zahl an Fahrgästen zugelassen, etliche Sitzplätze müssen frei bleiben. Öffentliche Verkehrsmittel sollten weiterhin nur bei effektiver Notwendigkeit und möglichst außerhalb der Hauptverkehrszeiten genutzt werden.Weitere Informationen über die öffentliche Mobilität in Südtirol können auf der Webseite www.suedtirolmobil.info nachgelesen werden.

