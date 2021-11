Coronaschutzimpfung – Die aktuellen Impfangebote

Meran, Impfzentrum Julia, 10:30 - 17:00 Uhr - nur mit Vormerkung - Impfstoff: Pfizer, ModernaBozen, Impfzentrum Neue Klinik, 08:00 - 16:30 Uhr - nur mit Vormerkung - Impfstoff: Pfizer, JohnsonBrixen, Impfzentrum Don Bosco, Mozartallee 32, 14:00 - 20:00 Uhr - mit und ohne Vormerkung - Impfstoff: Pfizer, JohnsonBruneck, Gericht, Graben Nr. 7, 08:30 - 12:00 und 13:00 - 16:30 Uhr - Impfstoff: Pfizer, JohnsonSand in Taufers, Parkplatz Speikboden, 10:00 - 20:00 Uhr, Impfstoff: Pfizer, Moderna, JohnsonBozen, Impfzentrum Neue Klinik, 08:00 - 16:30 Uhr - nur mit Vormerkung - Impfstoff: PfizerMeran, Impfzentrum Julia, 08:30 - 17:00 Uhr - Impfstoff: PfizerSchlanders, Kulturhaus Karl Schönherr, 08:00 - 17:00 Uhr - Impfstoff: PfizerBrixen, Impfzentrum Don Bosco, Mozartallee 32, 14:00 - 20:00 Uhr - mit und ohne Vormerkung - Impfstoff: Moderna, JohnsonSterzing, Impfzentrum Ex-Despar, Brennerstraße 11, 14:00 - 20:00 Uhr - mit und ohne Vormerkung - Impfstoff: Pfizer, JohnsonSand in Taufers, Parkplatz Speikboden, 08:30 - 16:30 Uhr, Impfstoff: Pfizer, Moderna, JohnsonLana, Sprengel, 10:30 - 17:00 Uhr - nur mit Vormerkung - Impfstoff: PfizerBrixen, Impfzentrum Don Bosco, Mozartallee 32, 07:30 - 12:30 und 13:30 - 18:30 Uhr - mit und ohne Vormerkung - Impfstoff: Pfizer, JohnsonBrixen/Domplatz, Markt SelberGMOCHT, 09:00 - 16:30 UhrBruneck, Gericht, Graben Nr. 7, 08:30 - 12:00 und 13:00 - 16:30 Uhr - Impfstoff: Pfizer, JohnsonSt. Martin in Thurn, Sprengel Pikolein, 08:00 - 13:00 Uhr - Impfstoff: PfizerIn den Impfzentren können Impftermine auch vorgemerkt werden: online oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr Telefonnummer 0471 100 999.

