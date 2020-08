Corvara: Hydrauliköl läuft in Wasserspeicherbecken

In Corvara ist am Freitagvormittag Hydrauliköl aus einem Bagger in das Wasserspeicherbecken „Planac“ gelaufen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Corvara und Bruneck konnten aber ein Auslaufen in den nahegelegenen Bach verhindern.