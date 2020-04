Covid-19: Ein Genesener im Exklusiv-Interview

Behandelt wurde der seit Jahrzehnten an den Rollstuhl gefesselte Mooser auf der Isolierstation des Schlanderser Krankenhauses.„Nach etwa 10 Tagen brauchte ich nicht mehr durchgehend Sauerstoff“, berichtet er.„Und ich hatte kein Fieber mehr; auch der Husten besserte sich. Ich war aber weiterhin Covid-19 positiv; erst am 28. März gab es den ersten negativen Test. Zum Glück war auch der Test am darauffolgenden Tag negativ.“Während des Aufenthalts in Schlanders sei ihm viel durch den Kopf gegangen, vor allem als sein Bettnachbar an Covid-19 starb.

fm