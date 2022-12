Crowdfunding „Ei love you“: Ziel mehr als erreicht

Dankespakete für die zahlreichen Unterstützer

Das rät Marchesini den Bauern

Vor einigen Jahren ist Christian Marchesini mit seiner Familie mit der Vermarktung hochwertiger Bioeier, der „Gsiesa Goggilan“, aus artgerechter Hühnerhaltung am Hintnerhof in Gsies gestartet.Neben einigen Rindern hält die junge Familie dort über 850 Legehennen. 2 Mobilställe, die wöchentlich verstellt werden, sorgen für eine möglichst naturnahe Produktion und das Tierwohl.Um auch noch den lokalen Kreislaufgedanken weiterzuentwickeln, plante Marchesini, einen Großteil des Futtergetreides für seine Tiere direkt am Hof anzubauen. Für die Verwertung als Futter benötigt Marchesini aber ein Keimrad. In diesem können die Samen sanft gewendet und gleichmäßig befeuchtet werden, damit sie keimen und so mehr Vitamine und Omega-3-Fettsäuren enthalten und für die Hühner leichter verdaulich sind.Die Ideen eines Keimrades hat vielen gefallen: „106 Interessierte haben die Crowdfunding-Kampagne 'EI love you' mit 8744 Euro unterstützt. Als Gegenleistung für ihren Beitrag erhalten die Unterstützer verschiedene Dankespakete“, erklärt Matthias Bertagnolli, der Leiter der Abteilung Innovation & Energie im Südtiroler Bauernbund.Mit dem eingesammelten Geld kann Marchesini nun das Keimrad ankaufen. „Ich freue mich riesig, dass die Kampagne so gut gelaufen ist, wie wir es uns gewünscht hatten. Viele Leute sind auf die Kampagne aufmerksam geworden und auf mich zugekommen, neue Kunden genauso wie Getreidebauern, die Interesse an einer Zusammenarbeit zeigen.“Dank des neuen Keimrads kann Christian Marchesini nun noch nachhaltiger und lokaler produzieren und den ökologischen Fußabdruck des Hofes weiter verbessern.Besonders positiv war für den jungen Hofübernehmer die Zusammenarbeit mit der Abteilung Innovation & Neue Märkte des lvh.apa – Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister und dem Südtiroler Bauernbund.Den Bauern, die gerne etwas Neues probieren möchten, rät Marchesini daher, „den Ideen freien Lauf zu lassen, etwas zu riskieren und andere Wege einzuschlagen.“Die Gelegenheit dazu gibt es bereits: „Landwirtschaftliche Betriebe können sich ab sofort über das ELER-geförderte Projekt 'INNOProdukte' für eine Crowdfunding-Kampagne bewerben und dadurch eine Idee in die Tat umzusetzen. Voraussetzung dafür ist, dass regionale landwirtschaftliche Erzeugnisse produziert oder verarbeitet werden“, sagt Bertagnolli.Für eine Teilnahme müssen die Bewerbungsformulare bis zum 9. Januar 2023 entweder digital übermittelt oder zum Südtiroler Bauernbund in Bozen (Abteilung Innovation & Energie) gebracht bzw. geschickt werden.