Dachstuhl in Deutschnofen wird Raub der Flammen

Am Montagabend hat sich in Deutschnofen kurz vor Mitternacht ein Dachstuhlbrand ereignet. Dabei ist der Dachstuhl eines Bauernhauses total ausgebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren von Deutschnofen, Steinegg, Petersberg, Eggen und die Berufsfeuerwehr Bozen kämpften mit vereinten Kräften gegen die Flammen an.Mithilfe der Drehleiter konnte der Brand kontrolliert und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Ersten Informationen zufolge soll der Brand auf dem Balkon des Hauses ausgebrochen sein. Der Schaden am Gebäude ist erheblich.Glücklicherweise wurden weder Mensch noch Tier bei dem Brand verletzt. Die Brandursache ist im Moment noch unklar. Die Berufsfeuerwehr führt die Brandursachenermittlung durch. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Behörden.

jno