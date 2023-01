Dachstuhlbrand in Seis

Es war um kurz vor 3 Uhr, als sich das Feuer im Kamin eines Wohnhauses in der Burgfriedenstraße in Seis am Schlern entfachte und sehr bald auf den Dachstuhl überging. Sofort wurden sämtliche Feuerwehren der Umgebung alarmiert.Rund 90 Wehrleute rückten aus. Sie stiegen auf das Dach, schnitten es mit Motorsägen auf und löschten anschließend das Feuer. Das Dach brannte zur Hälfte ab, die 3 Wohnungen des Wohnhauses wurden aber kaum beschädigt.Der Einsatz konnte nach rund 2 Stunden beendet werden. Eine Brandwache ist noch vor Ort.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Seis am Schlern und Kastelruth, die Freiwillige Feuerwehr Völs, die nachalarmiert wurde, und die Carabinieri.