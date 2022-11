Das Urteil steht fest: Benno Neumair zu lebenslanger Haft verurteilt

Hier die Urteilsbegründung des Gerichts:

100.000 Euro an Madé Neumair, 80.000 Euro für Carla Perselli

Am 4. Jänner 2021 verschwanden Laura Perselli und Peter Neumair abends spurlos. Bald war klar: Was ursprünglich als Vermisstenfall galt, war in Wahrheit ein Gewaltverbrechen. Bald schon wurde gegen Benno Neumair wegen des Mordes an seinen Eltern ermittelt.Am 29. Jänner wurde Benno Neumair festgenommen. Am 6. Februar gab die Etsch die Leiche seiner Mutter frei. Die Suchaktion, die dem vorausgegangen war, ist in der Geschichte des Landes beispiellos.Die Tat hat der heute 32-Jährige am 11. Februar angesichts eines Fotos seiner toten Mutter gestanden: Er habe – nach einem Streit – erst seinen Vater mit einem Seil erdrosselt, dann seine Mutter, als diese heimkam. Die Leichen habe er bei der Etschbrücke in Pfatten ins Wasser geworfen.Den Körper von Peter Neumair fand man erst am 27. April südlich von Trient in der Etsch.Der Schwurgerichtsprozess zum Mordfall begann im März dieses Jahres. Im Wesentlichen ging es dabei um die Frage, ob Benno Neumairs Schuldfähigkeit in Folge einer Persönlichkeitsstörung eingeschränkt sei oder nicht.Fast 100 Zeugen wurden in den vergangenen 9 Monaten an 17 Verhandlungstagen vom Gericht angehört. Am heutigen Samstag fand nun der letzte Prozesstag statt – mit dem zweiten Schlussplädoyer der Verteidigung und den Repliken (Hier lesen Sie den STOL-Liveticker dazu). Um 12 Uhr waren diese beendet, danach zogen sich die Richter zur Beratung zurück. Um 17.40 Uhr dann das Urteil: Benno Neumair wird zu lebenslanger Haft verurteilt.Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: Benno Neumair ist schuldig. Das Gericht verurteilt Benno Neumair für den Mord unter erschwerten Umständen an Peter Neumair zu lebenslanger Haft. Das Gericht verurteilt Benno Neumair für den Mord unter erschwerten Umständen an Laura Perselli zu lebenslanger Haft. Für die Vernichtung ihrer Leichen verurteilt das Gericht Benno Neumair zu 4 Jahren. Insgesamt ergibt sich damit eine lebenslange Haftstrafe, davon muss Benno Neumair ein Jahr in Einzelhaft ableisten.Benno Neumair wird auch dazu verurteilt, den Nebenklägern Schadenersatz zu leisten. Das Gericht verfügt einen Schadenersatzvorschuss von 100.000 Euro an Madé Neumair, 80.000 Euro für Carla Perselli. Außerdem wird Benno Neumair dazu verurteilt, für die entstandenen Prozesskosten aufzukommen.