Daten aus dem Kreißsaal: So gebären Frauen in Italien

Viele Frauen in Italien gebären nach dem 30. Lebensjahr zum ersten Mal, im Durchschnitt mit 33 Jahren. Auch die im Verhältnis übergroße Zahl von Kaiserschnitten bleibt bestehen – doch Anzeichen für eine Verlangsamung des Trends gibt es.Fast alle Väter (95,4 Prozent) sind inzwischen bei der Geburt dabei. Dieses Bild ergibt sich aus dem Jahresbericht des Gesundheitsministeriums über die Bescheinigung über die Anwesenheit bei der Geburt (CeDAP), die 364 Geburten im Jahr 2021 erfasst.88 Prozent der Frauen bevorzugen öffentliche Einrichtungen, und 62,8 Prozent der Geburten finden in Einrichtungen statt, in denen mehr als 1000 Geburten pro Jahr betreut werden.Bei 2,9 von 100 Schwangerschaften haben die Frauen eine künstliche Befruchtung vorgenommen.