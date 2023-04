Der Bär in Lüsen: Das hat es damit auf sich

Bestätigt werden konnte, dass das Foto mit einer Wärmebildkamera in der Nacht auf den 6. April aus einer Entfernung von rund 180 Metern mit Blick zum Hotel „Bergschlössl“ in Lüsen gemacht worden ist. Aus dem Umkreis des Hotels hieß es, dass rechts im Bild ein Teil des Hotels mit Tiergehege zu sehen sei, wo Esel und Alpakas gehalten würden. Da keine sonstigen Spuren gefunden worden seien, könne man nichts weiteres sagen. Die Hotel-Tiere jedenfalls seien alle wohlauf.Die Jäger verwiesen auf die zuständigen Landesämter. Dominik Trenkwalder vom Amt für Jagd und Fischerei betonte: „Das Foto ist echt, es handelt sich aber nicht um einen Bär.“ Es lägen aktuell keine Infos über die Präsenz eines Bären in Lüsen vor, ebenso gebe es keine Nachweise in Form von Spuren. Aufgrund der Überprüfungen der Aufnahmen durch Mitarbeiter kommt Trenkwalder zum Schluss: „Es handelt sich um einen Hundeartigen. Ob Hund oder Wolf lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit sagen.“Auch Günther Unterthiner, der Direktor der Abteilung Forstwirtschaft, erklärte gestern: „Es handelt sich nicht um einen Bär.“Der letzte gesicherte Nachweis eines Bären in Lüsen soll auf das Jahr 2006 zurückgehen. Damals wurde anhand von gefundenen Spuren der Weg eines Bären auf der Durchwanderung über das Würzjoch nachgezeichnet. Anhand des Fotos schließen manche nicht aus, dass das auch diesmal der Fall gewesen sein könnte.